الهيئة الإنجيلية تستكمل منتدى التسامح ومواجهة العنف لليوم الثانى

كتب محمد أحمد طنطاوى

تستكمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية منتدى حوار الثقافات، لليوم الثاني، تحت عنوان "التسامح ومواجهة العنف: من المبدأ الي التطبيق"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ومشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات؛ علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني.

ويختتم المنتدى أعماله اليوم الثلاثاء بعدد من ورش العمل المتخصصة، التي يحاضر فيها خبراء ومختصين من كافة طوائف المجتمع، ثم يعقبها مجموعة من التوصيات المتعلقة بنشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، والحوار وقبول الآخر.

يذكر أن المنتدى بدأ أعماله أمس الإثنين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أكد أن هناك تدريبات جادة ودراسات قائمة لتطوير خطبة الجمعة خلال الفترة المقبلة، بمعاونة خبراء ومختصين، بصورة تضمن التأكد على الإسلام الوسطي المستنير.