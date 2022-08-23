اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:01 م
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المصنفات تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدمنهور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:12 م
المصنفات تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدمنهور أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية ، وبث خدمات الإتصالات والإنترنت بدون ترخيص .
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها نظير الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين بدون ترخيص من الجهات المعنية .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهداف المذكور بمحل سكنه، وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة – مجموعة من الأسلاك والتوصيلات الخاصة بالشبكة) ، وبمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

المصنفات

الداخلية

حوادث



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