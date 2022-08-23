اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 855 ألف جنيه لموظف بتهمة الاختلاس وتزوير المستندات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:16 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 855 ألف جنيه لموظف بتهمة الاختلاس وتزوير المستندات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات لموظف عام بأحد المجمعات الاستهلاكية، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 855,000 جنيه، ورد مبلغ مماثل، وعزله من وظيفته، بتهمة التزوير والاختلاس والاستيلاء على ما بحوزته من عهده تابعة لجهة عمله لصالحه الشخصى.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن، وعضوية كل من المستشار محمود منصور عارف، عمرو شكرى.
 
كان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة تجاه المتهم، أنه قام فى عام 2018 بالاستيلاء على خضروات وسلع غذائية ولحوم مجمدة من عهدته لحسابه الشخصي، والتى قدرت بمبلغ 855.232.21 الف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بتزوير مستندات رسمية تفيد بسداد تلك المستحقات، والذى تبين بعد ذلك أنها غير صحيحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من الشئون القانونية بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بضبطهم واقعة اختلاس وتزوير من قبل أحد الموظفيين العموميين بنفس جهة عملهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

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تهمة الاختلاس

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