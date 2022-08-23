المرور تواصل عمليات رفع حطام حادث تصادم الطريق الدائري

كتب عبد الرحمن سيد

يجري رجال الإدارة العامة للمرور أعمال رفع آثار حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات أعلى الطريق الدائرى الجيزة مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتم إجراء تحويلة مرورية بالمكان منعا للزحام وسط تواجد قيادات الإدارة العامة للمرور بمحيط الحادث.

وتمركزت قوات الحماية المدنية والإسعاف في موقع الحادث فيما تم الدفع بعدد المعدات اللوادر لرفع آثار حادث تمهيدا لإعادة فتح الطريق الدائري.

وقع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الدائرى الجيزة مساء اليوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وعلي الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الجيزة، مما تسبب في كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص الأولى اصطدام تريلا و6 سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري في الجيزة.