المتهم بقتل سائق فى مصر الجديدة يكشف كواليس ارتكابه الجريمة

كتب عبد الله محمود

أدلى سائق متهم بقتل سائق آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما بأحد شوارع مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، حيث كشف أنه لا توجد سابق معرفة بينه وبين المجنى عليه قبل ذلك، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، تطورت إلى التشابك بالأيدى.

وأضاف السائق المتهم، أنه بسبب التسارع الذى حدث بينه وبين المجنى عليه، نزل من سيارته وتوجه إلى الضحية وحاول أن يتحدث معه، إلا أن القتيل تطاول عليه فى الحديث الذى دار بينهما، تطور إلى التشابك بالأيدى، مضيفا أنه عقب ذلك ذهب إلى سيارته وأحضر آلة حديدية "كوريك سيارة"، وانهال به على رأس السائق الآخر حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، موضحا أنه فور رؤيته للمشهد حاول أن ينقذه إلا أنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إنه توفي نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي حاد وخروج الدم من فم وأذن وأنف المتوفي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق 61 سنة مصابا بتهشم في الجمجمة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.