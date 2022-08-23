الكاظمي ورئيس "تحالف الفتح" العراقي يؤكدان أهمية الحوار للخروج من الأزمة

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر للخروج من الأزمة السياسية الحالية.



وقال المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الكاظمي التقى مع العامري، وبحثا آخر مُستجدات الساحة السياسية العراقية، فضلا عن متابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".



وأكد الجانبان ضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي.



واستعرض الجانبان أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي للحوار الوطني، بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق.