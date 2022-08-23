وذكر المجلس - فى بيان - أن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا وإلكترونيا صباح اليوم إثر الاعتصام المفتوح للمتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف أن قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا".

وبدوره أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى، دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية.

وقال الحلبوسي إننا ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا".

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، بانفجار عبوة ناسفة غربي صلاح الدين؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للواء (مغاوير) عمليات صلاح الدين في أطراف قرية زنجلي غربي طوزخورماتو، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة".

وتتعرض مناطق صلاح الدين لهجمات وحوادث أمنية بسبب الامتدادات الزراعية الوعرة والشاسعة للمناطق ونقص القطعات الأمنية إلى جانب الثغرات والفراغات الأمنية التي تستغلها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.