الفرح تحول لمأتم.. غرق طفل أحد المعازيم فى حمام سباحة بقاعة بالشرقية

تحفظت مستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية، على جثة طفل، لقى مصرعه باسفسكيا الغرق، بعد سقوطه داخل حمام السباحة الخاص بإحدى قاعات مناسبات، أثناء حضوره برفقة أسرته حفل زفاف فيها.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز أبو كبير، بمصرع الطفل عاطف شحته 9 سنوات مقيم بعزبة راشد التابعة لقرية العرين، باسفسكيا الغرق، إثر سقوطة داخل حمام السباحة بإحدى القاعات المخصصة للمناسبات، أثناء حضوره برفقة أسرته حفل زفاف.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى بالتحفظ عليها تحت إشراف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعى لمعانية الجثة ووضع تقرير الطبى، وتحرر محضر بالواقعة.