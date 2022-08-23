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"العدل" تقرر نقل نيابة الأسرة بكوم امبو إلى مقر جديد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:28 ص
"العدل" تقرر نقل نيابة الأسرة بكوم امبو إلى مقر جديد محكمة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر نيابة الأسرة بكون امبو من مقرها الحالي بحي الزهور إلى المقر الجديد في المبنى الجديد بحرم محكمة كوم امبو، بجوار سنترال كوم امبو شارع بورسعيد بحي السبعين في مركز كوم امبو محافظة أسوان.
 
كان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا وزاريًا بانتهاء العمل بقرار نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة بالدائرتين (11 جنايات جنوب القاهرة و5 جنايات الجيزة) بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
 
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5114 لسنة 2022، الذي تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 6038 لسنة 2015 الصادر في 4 أغسطس 2015 بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة بالدائرتين (11 جنايات جنوب القاهرة و5 جنايات الجيزة) بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
 
وأشار القرار إلى تنفيذه من قبل الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة، ويعمل به اعتبارا من يوم 3 أغسطس 2022.
 
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نص القرار 
 
 

وزارة العدل

أخبار المحاكم

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نيابة الأسرة بكوم امبو

محافظة أسوان

كوم امبو



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