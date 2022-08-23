الصحة: ربط أقسام الطوارئ فى المستشفيات بجميع المحافظات إلكترونيًا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إلكترونيًا، بغرفة التحكم المركزية لخدمة 137 التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك اختصاراً لوقت البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، وفي إطار تطبيق سياسة التحول الرقمي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الطوارئ بجميع المحافظات، لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات، كما يجري بشكل دوري تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب أولويات احتياجات المستشفيات للتجهيزات.

يذكر أنه تم افتتاح قسم الحروق بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، كما يجري الاستعداد لإعادة تشغيل مركز الحروق بمستشفى الحوامدية، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير جميع مراكز ووحدات علاج الحروق، استرشادا بالمرجعيات العالمية، كما تم افتتاح وحدة أبحاث أمراض الدم بمستشفى الواحات، بمحافظة الجيزة، والتي تم تزويدها بجهاز فصل كهربائي للكشف المبكر عن أمراض الدم وعلاجها، بالإضافة إلى خدمات الوقاية والتوعية، التي تقدمها الوحدة.