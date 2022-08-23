الشباب والرياضة بالأقصر تعقد الجمعية العمومية لمراكز شباب الشيخ سلطان والاتحاد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال.



وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناءاً عليه تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الإتحاد التابع لإدارة شباب الأقصر، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وبغدادى محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب الأقصر بقيادة عمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر رئيس اللجنة، وعضوية كل من أحمد إبراهيم وأشرف عبد الفتاح وممدوح عبد العزيز وعلى صبرى أعضاء لجنة الإشراف، كما تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الشيخ سلطان التابع لإدارة شباب الطود، وذلك تحت إشراف فتحى محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وبغدادى محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب الطود حجاج عبداللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود رئيس اللجنة، وعضوية كلا من الدكتور محمد يوسف ومصطفى محمود وأسعد محمد ربيع أعضاء لجنة الإشراف.



وأكد صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب، والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال.





الجمعية العمومية بمركز شباب الاتحاد بادراة شباب الاقصر



إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الشيخ سلطان