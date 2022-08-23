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السلطات الجزائرية تعتقل 3 أشخاص بتهمة إشعال النيران فى الغابات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:04 م
السلطات الجزائرية تعتقل 3 أشخاص بتهمة إشعال النيران فى الغابات حرائق الغابات -أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اعتقلت السلطات الجزائرية، 3 أشخاص مشتبه فيهم على صلة بإشعال النيران الغابات، بعد أن تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 22 حريقا نشب على مستوى 12 ولاية من البلاد.

 

وخلال 24 ساعة الماضية قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريقا من بينها حريق غابة وحريقين (2) من الأدغال و1 حريق أحراش و18  حريق محصول زراعي في كل من ولايات "تيبازة. البويرة. تيزي وزو. بجاية.الشلف.بسكرة .البليدة. تلمسان. سطيف. سيدي بلعباس .قسنطينة وغليزان".

 

وبحسب الإذاعة الجزائرية، قدرت الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق بـ 1.5 هكتار من  الأدغال و40  هكتار من الأحراش وكذا 2473 حزمة تبن و340 شجرة  مثمرة.

 

هذه وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات التي مست ولاية الطارف الجزائرية إلى 36 شخصا.


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