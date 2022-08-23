الرئيس السيسى وقادة الأردن والإمارات والبحرين يجددون دعمهم لجهود ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى وقادة الأردن والإمارات والبحرين يجددون دعمهم للجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.. الزعماء الأربعة يبحثون فى العلمين العلاقات الأخوية والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة.

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