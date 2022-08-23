الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية و6 طائرات مسيرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط مقاتلة أوكرانية، و6 مسيرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية.



وأفادت الدفاع الروسية- في بيان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- بأن أكثر من 75% من منطقة مارينكا باتت تحت سيطرة القوات المتحالفة وعلى وشك تحريرها بالكامل، كما تم تحرير منطقة كومسومولسكوي.



وأضاف "كما تم تدمير وحدات من اللواء الأوكراني الـ (28)، ووصلت القوات المتحالفة إلى حدود منطقة نيكولاييف، كما يستمر تطويق مجموعة القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا".



وأشار إلى تعرض إحدى كتائب اللواء الأوكراني (66) لخسائر فادحة في منطقة نوفوميخيلوفكا دونيتسك، وسط هروب كبير لأفراد من الجيش الأوكراني، وتم تدمير مجمع الرادار المضاد للبطاريات الأمريكية الصنع بالقرب من قرية روغان بمنطقة خاركوف.