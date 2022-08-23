الداخلية تضبط 84 ألف كتاب مدرسى بدون تفويض

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة)، ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والآدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها وضبط المذكور وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط (84750)، كتاب دراسى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والآدبية .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.