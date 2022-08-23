الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصر الإجرامى - له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 4,200,000 جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.