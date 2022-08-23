اليوم السابع
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الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه فى الإسكندرية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:52 ص
الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه فى الإسكندرية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصر الإجرامى - له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 4,200,000 جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
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