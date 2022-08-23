الداخلية تحرر 805 مخالفات لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (805) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.