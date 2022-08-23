الداخلية تحرر 805 مخالفات لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (805) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الداخلية تحرر 805 مخالفات لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعةالثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:19 ص
حملات أمنية _أرشيفية
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