"الخريف" يصل بريطانيا فى أغسطس.. الأشجار تغير طبيعتها بسبب الحرارة والجفاف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل"، إن الأشجار في بريطانيا تحولت إلى اللون الأحمر واللون البرتقالي بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي تسبب في "خريف زائف" وأدى إلى تحذيرات من مشاكل الحياة البرية عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

وتكشف الصور المذهلة من جميع أنحاء البلاد عن أغصان ذهبية بنية وأوراق جافة على طول ممرات المشاة في وقت أبكر بكثير من المعتاد.



الخريف الزائف

ويُظهر التحول الموسمي غير المتوقع آثار الصيف الحار والجاف بشكل استثنائي - المعروف أيضًا باسم "الخريف الزائف" - والذي يقول الخبراء إنه دفع الأشجار إلى "وضع محاولة البقاء" في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه نتيجة للإجهاد ، كانت أوراق الأشجار تتساقط قبل الأوان أو تغير لون أوراقها للحفاظ على المياه والطاقة في محاولة للبقاء على قيد الحياة في ظل استمرار الطقس الحار.

ومع عدم انتهاء الصيف رسميًا حتى 23 سبتمبر، قال الخبراء إن ظهور الخريف في أغسطس هو علامة على أن موجة الحر وانخفاض هطول الأمطار قد تسببا في "خريف زائف"' ، حيث تتخلى الأشجار عن دوراتها الموسمية العادية.



الأشجار فى بريطانيا

وقد حُذر من أن تأثير "الخريف الزائف" قد يكون علامة على مشاكل أوسع للحياة البرية بحلول أكتوبر ونوفمبر وكذلك مقدمة لموت آلاف الأشجار قبل سنوات من انتهاء حياتها الطبيعية.

وقال لي هانت ، كبير مستشاري البستنة في الجمعية الملكية للبستنة ، لبي بي سي إن تساقط الأوراق المبكر يدل على أن الأشجار تغير طبيعتها.

وأضاف: " المظهر يعطي إيحاء أننا بالفعل في الخريف ، لكن الأيام طويلة جدًا لبدء عمليات الخريف الطبيعية هذه. من الناحية الفسيولوجية ، لا تستجيب النباتات لظروف الخريف ؛ لهذا السبب نطلق عليه بشكل فضفاض "الخريف الزائف".

حذرت جمعية خيرية محلية رائدة في مجال الحفاظ على الطبيعة من أن مخزون الخريف من المكسرات والتوت قد يكون قد نفد بشدة بحلول الوقت الذي يأتي فيه أكتوبر ونوفمبر ، مما يتسبب في ندرتها بالنسبة للطيور والحيوانات التي تتغذى عليها.