وحثت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكترونى الثلاثاء، جميع الأطراف على الحفاظ على خط وقف إطلاق النار، معربة أسفها لسقوط ضحايا مدنيين في الباب والحسكة وغيرهما.

وجددت الوزارة التزامها بجهودها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وإيجاد حل سياسى للصراع السورى.

ويشهد شمال سوريا منذ أيام توترات على خلفية اشتباكات بين عدة فصائل، توسعت لتطال قوات الجيش السورى المنتشرة في نقاط حدودية.