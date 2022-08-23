الحماية المدنيه تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة علي حريق، نشب في إحدي الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بتلقي بلاغ من أهالي قرية ميت حديد دائرة المركز، بنشوب حريق في إحدي الشقق السكنية ومحاولة الأهالي السيطرة علية.

تحركت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر، إلي المكان محل الواقعه، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص والتحري تبين نشوب الحريق في منزل بقرية ميت حديد، مكون من طابقين ونشب الحريق نتيجة ماس كهربائي بالطابق العلوي علي مسامحة 300متر، ملك المدعو أبو بكر محمد السيد الحنبلي 63 عام، مالك مكتب تمويل عقاري ومقيم بذات القرية، نتج عن ذلك إحتراق بعض محتويات صالة الشقة من الأثاث وعدد2 وحدة تكيف داخلي ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4030 لسنة 2022 منية النصر.