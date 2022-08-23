الحماية المدنية تكافح حريق استوديوهات أبو النمرس.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

يكافح رجال الحماية المدنية، حريق اندلع داخل 3 استوديوهات تصوير أفلام بطريق الجبل، بمنطقة شبرامنت، التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى باندلاع حريق داخل استوديو تصوير فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور إنتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.