اليوم السابع
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الحماية المدنية تكافح حريق استوديوهات أبو النمرس.. صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:59 م
الحماية المدنية تكافح حريق استوديوهات أبو النمرس.. صور ألسنة اللهب تتصاعد فى
كتب عبد الرحمن سيد

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يكافح رجال الحماية المدنية، حريق اندلع داخل 3 استوديوهات تصوير أفلام بطريق الجبل، بمنطقة شبرامنت، التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق. 
 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى باندلاع حريق داخل استوديو تصوير فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور إنتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.
 
الحريق فى ابو النمرس
الحريق فى ابو النمرس

الحريق مستمر
الحريق مستمر

الحريق
الحريق

الدخان يتصاعد
الدخان يتصاعد

ألسنة النيران تتصاعد
ألسنة النيران تتصاعد

حريق استوديوهات أبو النمرس
حريق استوديوهات أبو النمرس

نيران كثيفة
نيران كثيفة
 
 

حريق استوديو

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