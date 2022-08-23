الحماية المدنية تسيطر على حريق محل أدوات منزلية فى بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل محل أدوات منزلية أول شارع فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.