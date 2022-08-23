الجزائر تدين هجوم مقديشو الإرهابى وتدعو إلى موقف دولى لدحر آفة الإرهاب

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أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وجددت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الإثنين دعوتها إلى تبنى موقف مشدد وحاسم على الصعيدين الإقليمى والدولى لاستئصال هذه الآفة، التى يشكل انتشارها المتسارع فى إفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعى، وعقبة أمام التنمية فى القارة.

وأكدت الجزائر مساندتها ودعمها الكامل لجهود الحكومة والشعب الصومالى فى حربهما ضد الإرهاب.. كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين فى هذا الظرف المؤلم.