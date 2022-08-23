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التعليم توجه بتوعية الطلاب ضد السلوكيات الخاطئة بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:48 ص
التعليم توجه بتوعية الطلاب ضد السلوكيات الخاطئة بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، لتنفيذ حملات توعية للطلاب بالسلوكيات السليمة فى إطار توعية تلاميذ المرحلة الابتدائية بالسلوكيات السليمة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه نظراً لما لوحظ من قيام بعض القنوات بالترويج لبعض السلوكيات الخاطئة والمنحرفة من خلال برامجها ومسلسلاتها (الترويج للمثليين، وهو ما لا يتفق مع القيم والأخلاقيات والسلوكيات السليمة التي يتمتع بها المجتمع المصري، ولا يتفق أيضاً نع تعاليم الأديان السماوية، وحرصاً من الوزارة علي أداء رسالتها في توعية الطلاب بالسلوكيات السليمة وحسن الخلق، يرجي اتخاذ اللازم نحو تنفيذ حملات توعية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2022/2023 لتوعية تلاميذ المرحلة الابتدائية بالسلوكيات السليمة.

 

وأكدت الوزارة، علي توعية الطلاب بالقيم الدينية التي حثت عليها الأديان السماوية وذلك لمنع الانحرافات السلوكية من خلال استخدام أنواع متعددة من الأنشطة التربوية مثل الندوات والإذاعة المدرسية والصحافة المدرسية والمناظرات.


التربية والتعليم

السلوكيات الخاطئة

العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار التعليم



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