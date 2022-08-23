اليوم السابع
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التعليم العالى: 12 ألف طالب سجلوا فى الجامعات الأهلية بتخصصات مختلفة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:00 م
التعليم العالى: 12 ألف طالب سجلوا فى الجامعات الأهلية بتخصصات مختلفة الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
ماجد تمراز

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 12 جامعة أهلية منفصلة عن الجامعات الحكومية، ستبدأ فيها الدراسة هذا العام الجامعي، موضحا أنه سجل حتى الآن 12 ألف طالب، في التخصصات المختلفة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "جمعنا كل استفسارات أولياء الأمور والطلاب على الصفحة الرسمية للوزارة وقمنا بالرد على تلك التساؤلات في شكل (س) و(ج) لجمع الإجابة على كل ما يخص الجامعات الأهلية والبرامج الدراسية بها للتسهيل على الطلاب".
 
وقال: "الجامعة الأهلية لها تنسيق إلكتروني مستقل على الجامعات الحكومية، إذا الطالب دخل المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي، ومجموعه مكنه من دخول كليات الطب أو طب أسنان أو غيره، يمكنه التقديم في الجامعات الأهلية لأن لها تنسيق مستقل، هما مسارين مختلفين يمكن للطالب أن يقدم في كلاهما".
 
وتابع: "تلك الجامعات تقدم تعليم جيد وجودة وكفاءة وتتيح فرصة للتواصل بين الأستاذ والطالب، والحيز الذي تشغله الجامعات الأهلية ليس نفس الفلسفة التي تتبعها الجامعات الحكومية، فهي تقدم برامج دراسية متعددة، والبرنامج الدراسي الواحد يضم من 240 إلى 250 طالب".
 
وقال: "نحن حريصون على التوازن في الأعداد وحق الطالب أن يختار، لا يوجد لدينا توزيع جغرافي في الجامعات الأهلية، الطالب هو من يختار الجامعة".

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