التحقيقات: لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة نفذ 5 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العنصر الإجرامى المتهم بسرقة سيارات المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع في منطقة بولاق أبو العلا، أقر بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تفيد قيام (أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه فى العديد من القضايا "آخرها قضية سرقة")، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء علاء بشندي، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.