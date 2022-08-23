اليوم السابع
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الإحصاء: 14.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من عام 2022

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:44 ص
الإحصاء: 14.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من عام 2022 حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق لتصل إلى 141.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 124.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من العراق 5.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 5 مليون دولار  خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.
 
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق لتسجل 147.3 مليون دولار خلال الربع الأول من  عام 2022 مقابل 129.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.
 
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2022:
 
1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.7 مليون دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها  بقيمة 23.6 مليون دولار.
 
3. خضر ونباتات بقيمة 14.6 مليون دولار.
 
4. زيوت عطرية بقيمة 13.5 مليون دولار.
 
5. تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من العراق خلال الربع الأول من عام 2022:
 
1. فواكه بقيمة 4.8 مليون دولار.
 
2. ملح  بقيمة 326.8 ألف  دولار.
 
3. مراجل وآلات وأجهزة آلية  بقيمة 54.4 ألف دولار.
 
4. كتب وصحف وصور  بقيمة 8 آلاف دولار.
 
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.1 ألف دولار.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العراقيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021  مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
 
وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان العراق 42.2 مليون نسمة عام 2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة العراق طبقــا لتقـديـرات البعثة 27.7 ألف مصري حتى نهاية 2021.

جهاز الاحصاء

الاحصاء

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مصر والعراق



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