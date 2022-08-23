اليوم السابع
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"الأسبوع العالمى للمياه" تنظمه القابضة للمياه بمحافظات القناة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:49 ص
"الأسبوع العالمى للمياه" تنظمه القابضة للمياه بمحافظات القناة
الاسماعيلية - صبرى غانم

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شهد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأسبوع العالمى للمياه" الذى تنظمه القابضة للمياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.


والصرف الصحى بمحافظات القناة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ويونسيف مصر ، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية باستخدام هيئة قناة السويس، وذلك لتنفيذ أنشطة توعوية تستهدف أكثر من 250 طفلا لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى من محافظات الجمهورية.

يأتى الحرص على  ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة تناسب مختلف المراحل العمرية لأطفال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه فى إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية ضمن خطتها القومية فى إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكانى.

و تشهد الاحتفالية مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه.


وخلال بدء الافتتاحية تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأنشطة التوعوية التى تقيمها الشركة بحضور250  طفلا ةذلم لترسيخ مفاهيم الترشيح.

جانب من الحدث (1)
 

 

جانب من الحدث (2)
 

 

جانب من مشاركة المحافظ (1)
 

 

جانب من مشاركة المحافظ (2)
 

 

فعاليات الاسبوع العالمى للمياه (1)
 

 

فعاليات الاسبوع العالمى للمياه (2)
 

 

مشاركة المحافظ (2)
 

 

مشاركة محافظ الإسماعيلية (1)
 

 

مشاركة محافظ الإسماعيلية (3)
 

 


الاسماعيلية

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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هيئة قناة السويس

محافظة الاسماعيلية



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