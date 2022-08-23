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الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع حتى نهاية الأسبوع.. وتبدأ فى الانخفاض من السبت

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:58 م
الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع حتى نهاية الأسبوع.. وتبدأ فى الانخفاض من السبت الأرصاد
كتب أحمد عرفة

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قالت منار غنام ، مسئول المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع من السبت أن تبدأ تدريجيا انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت مسئول المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الحوية، خلال برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دى أم سى، أنه اليوم وغدا نشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة عن الأيام الماضية، حيث ستزيد درجة أو درجتين، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتابعت مسئول المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الحوية: مستمرين غدا نفس معدلات ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستكون العظمى 37 درجة مئوية، بينما يوم الخميس ستكون العظمى 36، ونشعر بانخفاض درجة الحرارة بدءا من السبت ستكون 34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.


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