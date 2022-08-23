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الأرصاد تحذر: مزيد من ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:51 ص
الأرصاد تحذر: مزيد من ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة، ويرتفع الاحساس بحرارة الطقس قليلا بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 37  درجة والمحسوسة 41 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.


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