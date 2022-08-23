اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:02 م
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افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:13 م
افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.. صور جانب من الافتتاح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح اللواء سالم مهنا، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، المبنى الجديد لمركز شرطة الحامول، بحضور اللواء عبد العزيز سليم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد أبو شعيشع رئيس مباحث الحامول، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والقيادات الأمنية بالمركز والمدينة.

ومبنى شرطة الحامول من بين المباني التي تم تجديدها ضمن المراكز الشرطية، عقب ثورة 30 يونيو.

افتتاح المبنى
افتتاح المبنى

 

الحضور في الافتتاح
الحضور في الافتتاح

 

 

جانمب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 

مدير امن كفر الشيخ يفتتح المبنى الجديد
مدير امن كفر الشيخ يفتتح المبنى الجديد

 

 

مركز شرطة الحامول
مركز شرطة الحامول

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القيادات الامنية

مركز شرطة الحامول



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