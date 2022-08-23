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ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا فى العراق لـ1008 إصابات و5 وفيات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:11 م
ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا فى العراق لـ1008 إصابات و5 وفيات مصابين الكوليرا - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 29 إصابة جديدة بمرض الكوليرا بينها حالة وفاة واحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان، إن "الوزارة سجلت 29 إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالة وفاة واحدة".

وأضاف، أنه "بناء على ذلك ارتفع عدد الإصابات الكلى إلى 1008 حالات من ضمنها 5 وفيات".

ووفق الصحة العالمية، فإن الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا الكوليرا.

ولا تزال الكوليرا تشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية. 

و يعد اتباع نهج متعدد الأوجه عاملاً أساسياً في مكافحة الكوليرا والحد من الوفيات الناجمة عنها، وهو ينطوي على استخدام توليفة من أنشطة الترصد وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي وشروط النظافة الصحية والتعبئة الاجتماعية والعلاج ولقاحات الكوليرا الفموية. 

 

 

 


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