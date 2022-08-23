إقبال كثيف على متحف آثار الغردقة من الجنسيات المختلفة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

زيارات متكررة يشهدها متحف آثار الغردقة، وخاصة من السياح الأوروبيين من جنسيات مختلفة، وكذلك المصريين خلال زيارتهم لمدينة الغردقة، حيث يضم المتحف أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي والحديث .

وتنظم لمتحف آثار الغردقة رحلات طلابية من مدارس مختلفة من داخل مدينة الغردقة وخارجها، كذلك هناك زيارات مختلفة شبابية ضمن الزيارات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب من انخاء مختلف الجمهورية.

وينشر اليوم السابع مجموعة من الصور للزيارات للسياح الأجانب والمصريين خلال زيارتهم للمتحف والتقاطهم الصور التذكارية مع القطع الأثرية المختلفة داخل المتحف .

يذكر أن المتحف عرض منذ عدة أيام صور عبر صفحته الرسمية لتمثال هرقل الذى عثر عليه شمال الدلتا بمحافظة كفر الشيخ - كوم الطويل، ويرجع تاريخ التمثال للعصر الروماني، وتحديدا في العقود الأخيرة من القرن الثاني الميلادي، وصنع التمثال من مادة الرخام.

ويوضح التمثال براعة الفنان في إبراز قمة الفن والجمال من خلاله، حيث صور هذا التمثال مفقود الرأس للبطل الأسطوري الأكثر شهرة في التاريخ القديم "هرقل أو هيراكليس" طرازًا مشهورًا من تماثيل هرقل يعرف باسم "هرقل المسترخي".



زيارات متكررة لاتخف اثار الغردقة



سياح اوربيين داخل متحف اثار الغردقة



طفلة تلتقط صوره لها خلف تمثال ميريت امون



صورة لزائرة أمام احدي القطع الاثرية



جانب من زيارات المتحف



جنسيات مختلفة فى زيارة متحف الغردقة



زوار متحف اثار الغردقة



مصريين وأجانب داخل المتحف