إقالة رؤساء خدمة الأرصاد الجوية بالمجر بعد توقعات خاطئة ألغت عرضا للألعاب النارية

أقيل مسؤولان كبيران من خدمة الأرصاد الجوية في المجر، بعد أن أدت توقعات غير دقيقة للأمطار إلى تأجيل عرض للألعاب النارية في أهم عطلة وطنية في البلاد.

ونشرت صحيفة CBC NEWS، أن ألوان العلم المجرى تضئ مبنى البرلمان للاحتفال بالعيد الوطنى بدولة المجر في بودابست 20 أغسطس من كل عام، حيث توج مؤسس الدولة سانت ستيفن الأول، أول ملك للمجر في عام 1000 بعد الميلاد، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب التوقعات بطقس سيء شديد العواصف.

وتم إلغاء عرض الألعاب النارية السنوي في عيد القديس ستيفن على طول نهر الدانوب في بودابست الذى وصف بأنه أكبر عرض في أوروبا، بناءً على التوقعات التي قالت إن الطقس القاسي من المحتمل أن يكون في حوالي الساعة 9 مساءً وقت البدء.

وبحلول المساء، لم تكن العواصف قد حدثت في العاصمة، لكن العرض، الذى يجذب عادة أكثر من مليون متفرج ، قد أعيد جدولته بالفعل الأسبوع المقبل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وتم الإعلان عن عمليات الإقالة في بيان مقتضب أدلى به وزير التكنولوجيا الصناعة لازلو بالكوفيتش، عضو مجلس الوزراء البارز في حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

في حين أن الوزير لم يقدم سببًا للإقالات ، فقد تلقت خدمة الأرصاد الجوية انتقادات لاذعة في وسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة المجرية ، والتي اتهمت بأن توقعات الخدمة "الخاطئة للغاية" قد تسببت في تأجيل لا داعي له لعرض الألعاب النارية، ولم ترد وزارة التكنولوجيا والصناعة على الفور على طلب للتعليق.

وطالبت خدمة الأرصاد ، في بيان يوم الثلاثاء ، بإعادة قادتها المفصولين إلى وظائفهم. ووصفت الوكالة تعرضها لـ "ضغوط سياسية" فيما يتعلق بتقييمها لنماذج الطقس في العطلة وأن أولئك الذين يمارسون الضغط "تجاهلوا عدم اليقين المقبول علميًا المتأصل في تنبؤات الأرصاد الجوية".