اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:49 م
أكرم القصاص
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إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بعد تصادم 3 سيارات بالدقهلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:36 م
إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بعد تصادم 3 سيارات بالدقهلية حادث - أرشيفية
فريق المحافظات

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شهد منذ قليل طريق المنصورة_المنزلة، حادث  تصادم بين3 سيارات أمام قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، إنتقلت قوة امنية من مركز شرطة منية النصر للمكان محل الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم امام قرية الدراكسة، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل جامبو، وسيارة نقل ثقيل، وان أطراف الحادث سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنيه رقم  د ن ج  6438، قيادة المدعو محمد سعد الشربيني حسانين 35 عام، صاحب شركة ادوية، مقيم دائرة قسم أول6 اكتوبر - الجيزة، ولا يحمل رخصة القيادة والتسير، مصاب باشتباة كسور وخلع بمفصل الفخذ الايمن،اتجاة دكرنس،  يرافقة شخص آخر بينهما صلة قرابة "خالة" ويدعي محمدمحمد عباس حسن 56 عام،  موظف بذات الشركة ومقيم بنفس العنوان، مصابا بكسر بالذراع الأيمن وكدمات بالرأس والوجه.

والطرف الأخر السيارة رقم م ب ع 3856، نقل جامبو قيادة المدعو، محمد حاتم محمد احمد الحداد 21عام، سائق مقيم قرية برمبال القديمة دائرة مركز منية النصر، يحمل رخصتي القيادة والتسير ساريتين، باتجاة منية النصر.

والسيارة الثالثة رقم د ا ع 8386 نقل_د ع ج  1283مقطورة، قيادة المدعو طارق احمد محمود 36 عام، سائق مقيم ميت سلسيل يحمل رخصتي القيادة والتسير ساريتين،  بإتحاة منية النصر.

وتبين ان سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد السيارة الاولي، مما أدي إلي اصطدامة بالسيارة الثانية، من الجانب وإختلال عجلة القيادة بيدة وإصطدامة بالسيارة الثالثة بالمواجهة.

تم نقل المصابان لمستشفي الطوارئ بالمنصورة، وبسوال قائدي السيارات والمصابين ايدوا ذات المضمون، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارات وإعادة فتح وتسير حركة المرور بالطريق.

تم تحرير محضر بالواقعه، يحمل رقم 49283منيه النصر لسنه2022 وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 


حادث تصادم

طريق منية النصر دكرنس

مستشفي طوارئ المنصورة

تصادم سيارة ملاكي

تصادم 3 سيارات



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