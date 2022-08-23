اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:31 م
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إصابة 5 أشخاص فى حريق بمنزل فى الخانكة والحماية المدنية تسيطر على النيران

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:04 م
إصابة 5 أشخاص فى حريق بمنزل فى الخانكة والحماية المدنية تسيطر على النيران حريق شقة سكنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل سكنى مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز دائرة مركز شرطة الخانكة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بعمارة مكونة من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز بدائرة مركز شرطة الخانكة.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، بالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من مدحت إسماعيل، 63 سنة، حروق من الدرجة الثانية، وسارة مدحت إسماعيل، 19سنة، وتامر محمد أمين، ومديحة السيد، ومحمد محمود حسن، 28سنة، جمعيهم مصابين بإختناق وتم عمل جلسات أكسجين لهم، وجرى نقلهم لمستشفى الخانكة، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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