اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:01 م
أكرم القصاص
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إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بمركز إبشواى فى الفيوم

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:50 م
إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بمركز إبشواى فى الفيوم جانب من الإزالات
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بالفيوم، من إزالة 8 حالات تعدِ بالبناء على الأراضى الزراعية، وبناء مخالف داخل الحيز العمرانى، على مساحة 750 متر، بالمركز، اليوم.
 
وصرح مراد مسعود، رئيس المركز، بأن المخالفات التى أزيلت، عبارة عن إزالة مخالفة أعمال بإضافة حوائط، داخل مخالفة قديمة بزمام ناحية شكشوك بطول 10أمتار، وارتفاع مترين، وإزالة مخالفة أعمال، بإضافة حجرات بداخل مخالفة قديمة، بالطوب الأحمر على مساحة 30م، بزمام ناحية زيد التابعة للوحدة المحلية بأبوكساه، وإزالة 4 حالات عبارة عن عشش بالأفلاق، والجريد، والبوص، تمهيدا للبناء بداخلها، بزمام قرية أبو جنشو بمساحة إجمالية 500 مترا.
 
وأوضح، أن الحملة أزالت وردمت أساسات مخالفة، لبناء مخالف بدون ترخيص، داخل الحيز العمراني بقرية أبو جنشو على مساحة 100 متر، ورفع التشوينات وردم مخالفة، وإزالة تعدِ عبارة عن بناء أسوار، وبداخلها غرف من الطوب البلوك على مساحة 100م تقريبا، بنطاق قرية زيد التابعة للوحدة المحلية بأبوكساه، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تحت إشراف كل من محمد موسى، نائب رئيس المركز، وإبراهيم أبو طالب،  رئيس الوحدة المحلية بأبوكساه، وسعاد السيد، رئيس الوحدة المحلية بشكشوك، وشعبان عمر، مدير إدارة المتابعة، وخالد الجاحد، رئيس قسم الإشغالات، والمهندس حسين القرملاوي، مدير الإدارة الزراعية بأبشواي، والمهندس أحمد فاروق، رئيس قسم حماية الأراضى.

 


حملات الإزالة

إزالة التعديات

الفيوم

محافظة الفيوم



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