إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز ومدينة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز و كافة الأجهزة التنفيذية و المختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، محذرًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدِّي لأى شكل من التعديات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم وبحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وعدد كبير من القيادات الأمنية، بحملة إزالة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 30 قرار إزالة في جمعية العاشر من رمضان و جمعية الفردان بمساحة 1400 متر مربع على مساحة 40 فدان وقد تمت الإزالة بمعدات مجلس المدينة، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء وإنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.