إزالة 3 آلاف متر مخالفات على بحيرة المنزلة بحملة التعديات على أملاك الدولة لليوم الثانى

الدقهليه شريف الديب

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، اليوم الثاني على التوالي حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 20 لتنفيذ الإزالات على أملاك الدولة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية.



وقامت اللجنة المشكلة برئاسة الدسوقى حماد نائب رئيس المركز والثروة السمكية وقوات مركز شرطة المطرية، وتم تنفيذ تعد على شاطئ بحيرة المنزلة بإجمالى مساحة 3000 متر بمنطقة العقبين داخل الحزام الأمن على طريق دمياط فى يومها الثانى، تمهيدا لاسترداد كافة المساحات المستقطعة من شاطئ بحيرة المنزلة بعد تنفيذ طريق الحزام الآمن على شاطئ بحيرة المنزلة، وأن الحملة مستمرة يوميا لحين الانتهاء من إزالة كافة تعديات أكشاك تربية الحيوانات والأغنام والماعز والمقاهى غير المرخصة ومتاجر الأسماك غير المرخصة.



جدير بالذكر أنه تسعى حاليا محافظة الدقهلية بالتنسيق مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مراسى مراكب الصيادين ومارينا واسواق جملة لبيع الأسماك.







