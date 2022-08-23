أيمن عميره قائما بعمل عميد الهندسة الإلكترونية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بقيام الدكتور أيمن عميره الأستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بالجامعة بعمل عميد الكلية لحين صدور القرار الجمهورى بتعيين عميد للكلية.

ونظمت جامعة المنوفية يوم الإرادة والتحدي لذوي الهمم وذلك في تعاون مشترك جمع بين قطاع شئون خدمة المجتمع بالجامعة واللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل بالمنوفية تحت رعاية الدكتورعادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ودارت الفاعليات حول مناقشة ودعم الرعاية الإجتماعة لذوي الهمم من منظور حركي من حيث التأهيل الحركي والوصول إلى اقصى درجات الإستقلالية الحركية، والجديد والمستحدث في أجهزة التأهيل الحركي على كافة الإعاقات.

كما تناولت الفاعليات اهتمام الجامعة بذوي الهمم من خلال استحداث البرامج المتميزة والمتطورة التي تتبناها الجامعة للتعامل مع ذوي الهمم كبرنامج معلم التربية الخاصة لذوي الهمم بكلية التربية تحت شعار معا نحو منظور متطور ومتميز لذوي الهمم، بالإضافة إلى توظيف تطبيقات الحاسب الألي لذوي الإحتياجات الخاصة وخاصة السمعية والبصرية.

حضر الفاعليات وتحدث فيها الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع والدكتو خالد زيادة والدكتورة إيناس سعيد والدكتورة زينب ياسين والدكتورة هيام مصطقى وكيل التربية النوعية للخدمة المجتمع والدكتور سلوى فؤاد منسق عام الوافدين والدكتور ياسر زايد والدكتور سمير كرم وكيل وزاة الشباب والرياضة ونشوى السقا عضو المجلس القومي للمرأة ومسئولي شركات تأهيل ذوي الهمم أحمد قنديل ونصر الله على من شركة النصر ميديكال ولفيف من الأفراد من ذوي الهمم.