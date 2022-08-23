أوقاف الإسكندرية: الأنشطة الصيفية تحمى النشء من الأفكار المتطرفة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية والشيخ حسن المرادني، مدير عام إدارة أوقاف الرمل، اليوم الثلاثاء الأنشطة الصيفية بمساجد الإدارة وتقديم الدعم اللازم للقائمين عليها والملتحقين بها.

وقال بيان لمديرية الأوقاف اليوم، إنه تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الوزير ونتيجة لما اسفر عنه اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية.

ووجه قيادات الدعوة ومديري الإدارات بضرورة متابعة الأنشطة على أرض الواقع وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الهدف من وراء إقامة هذه الأنشطة بالمساجد لتكون مصدر إشعاع وتنوير وتثقيف وحماية للنشئ والشباب من اي فكر منحرف وسط حفاوة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب بهذه الزيارات التي تدل على عناية قيادات الأوقاف بالنشئ وحرصهم عليه.