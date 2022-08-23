أسعار النفط تسجل 97.82 دولار لـ برنت و91.91 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 97.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.91 دولار للبرميل حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا لتعوض خسائرها أمس الأثنين.

وبحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، خلال لقائه، مع سفير روسيا في بغداد إيلبروس كواتراشيف، مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط.

وأكد مخيف، في بيان صادر عن البنك أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لمستحقات الشركات الروسية.

وذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم،أن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجًا قياسيًا للنفط بدءًا من العام المقبل.

وقالت جرانهولم -بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- إن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023 ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ أقل من 12 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت أن الإنتاج يتعلق بالعرض والطلب، وعند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم سحب ملايين البراميل من السوق العالمية نظرًا لأن النفط يتم تداوله عالميًا، مؤكدة ضرورة تعويض تلك الكمية المفقودة.

وأضافت أن "إطلاق الرئيس جو بايدن مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية ودعوته لقطاع النفط لزيادة الإنتاج أمران حيويان لخفض أسعار الغاز في جميع أنحاء البلاد".