أستراليا تخطط لمنع أى رئيس للوزراء من اكتساب سلطات وزارية سرا

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، إن حكومة بلاده ستطلق تحقيقا يهدف إلى منع أي رئيس للوزراء من اكتساب أي صلاحيات وزارية جديدة بشكل سرى.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن سلف ألبانيز، رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، قد عين نفسه سرا فى خمس مناصب وزارية بين مارس 2020 ومايو 2021، عادة بدون معرفة الوزير الأصلى.

وبعد الكشف عن هذا الأمر، أصدر ستيفين دونايو، المحامى العام، مشورة قانونية بأن موريسون تم تعيينه بشكل سليم فى الحقائب المكررة. لكن تعيينه دون إخبار الوزراء الأصليين أو البرلمان أو الرأى العام لم يكن متسقا مع مبدأ الحكومة المسئولة، وفقا لما جاء فى رأيه القانوني الذى كشف عنه ألبانيز، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الاستحواذ على السلطة غير العادى من قبل موريسون ينظر إليه كجزء من اتجاه واسع فى السياسات الأسترالية لتركيز السلطة فى مكتب رئيس الحكومة، على حساب نموذج بريطانيا الذى يوزع المسئوليات بين الوزراء.

وقال ألبانيز الذى حل محل موريسون بعد انتخابات مايو الماضى، إن حكومته تم إطلاعها على مشورة المحامى العام، ووافقت على بدء تحقيق حول كيفية تجنب سلوك موريسون.

وسيناقش مكتب ألبانيز الأمر على الفور مع فريق الحاكم العام ديفيد هورلى، الذى يعد ممثلا للمملكة إليزابيث الثانية، رئيسة دولة استراليا، ويطرحون خطة لنشر كل التعيينات الوزارية المستقبلية.

وقال ألبانيز إن مثل هذا النشر يمكن أن ينص عليه القانون للتأكد من أنه "لا يعتمد على حسن نية الحكومة في ذلك الوقت".