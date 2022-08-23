أخبار مصر.. التموين: بدء توريد الأرز الشعير الخميس بسعر من 6600 لـ6850 جنيها للطن

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إصدار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدا يوم 25 أغسطس الجارى وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة الى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، أكد على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. مؤكدا اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد الدكتورعلى المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

دانيال روبنستين يتولى مهمة القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، أن السفير دانيال روبنستين تولى مهامه كقائم بأعمال السفير الأمريكي في جمهورية مصر العربية مؤقتا، وبهذه الصفة، سيعمل السفير روبنستين كرئيس للبعثة وأكبر مسؤول حكومي أمريكي في مصر، وستستأنف السيدة نيكول شامبين، التي شغلت منصب القائمة بأعمال السفير الأمريكي. منذ مارس 2022، مهامها كنائبة لرئيس البعثة.

شغل السفير روبنستين سابقًا منصب سفير الولايات المتحدة في تونس منذ 2015 وحتى 2019، كما شغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ونائب مساعد الوزير بمكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية؛ والقنصل العام ورئيس البعثة بالقدس؛ وكرئيس لوحدة المراقبين المدنيين في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء في مصر؛ ونائب رئيس البعثة في عمان بالأردن.

تخرج السفير روبنستين من جامعة كاليفورنيا في بيركلى، وهو يجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة.

CNN: انتقال أعداد كبيرة من الأمريكيين للإقامة بالمكسيك هربا من غلاء المعيشة

نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء تقريرا عن تزايد عدد المواطنين الأمريكيين الذين نقلوا محل إقامتهم إلى المكسيك بسبب غلاء الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية مما له تأثير ايجابى على البعض ولكن سلبى على البعض الآخر من السكان المحليين.

وأوضحت الشبكة أن نسبة كبيرة من هؤلاء المنتقلين للعيش في المكسيك لم يقدموا حتي علي إقامة ولكنهم يدخلون البلاد باستخدام تأشيرة سياحية وهم لا يعملون حتى بالمكسيك ولكنهم يعملون لصالح شركات أمريكية اونلاين.

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية فان 1.6 مليون أمريكي يعيشون في المكسيك بصفة رسمية، بينما وصل عدد الأمريكيين الذين حصلوا علي تأشيرة سياحية بين يناير ومايو من العام الجاري، بصرف النظر عن مغادرتهم من عدمه، إلى 5.3 مليون شخص. وهذا الرقم يزيد عن العدد المسجل خلال نفس الفترة من عام 2019 بمقدار مليون شخص، وفقا للحكومة المكسيكية.

ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).

كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).

الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة.. الأحد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 28/8/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، في تسليم دفعة جديدة ( 432 وحدة ) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

وزير المالية: لن يتم خصم أو رد الضريبة إلا للفواتير الإلكترونية فقط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انضمام كل الشركات العاملة في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر هذا العام، وأنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك.

قال الوزير، إننا نجحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وتم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، فى المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تتضمن أربع مراحل فرعية.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم لعيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.

العلاج الطبيعى تقرر عدم قيد أى خريج من الجامعات الخارجية اعتبارا من 2023

قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 19/8/2022 بالموافقة بعدم قبول قيد أو الإعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من إنتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين علي شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق علي أعلي المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التى تعانى نفس المعاناه .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك حفاظا على استثمار التعليم داخل مصر نناشد الحكومة المصرية برجاء النظر في وضع حلول عاجلة لوضع حد لهجرة طلابنا الي الخارج من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية ذات المجاميع المنخفضة للتقدم للجامعات خارج مصر وتكبيد الأهالى مصاريف باهظة لتعليم أبنائهم بالخارج، فضلاً عن المعاناه الإقتصادية والنفسية ولقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج، والتأكيد علي دعوة النقابات الطبية للإجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في هذا المجال للإتفاق النهائي وفقا للإتفاقات الدولية والتبادل الثقافي ومعاملة الدول بالمثل.