أحمد كريمة: زواج المتعة خطر وضد كرامة المرأة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه جرت عملية تسطيح للعقول وتغييب للثوابت والدين والحق، مضيفا أن المجتمع انغمس فى أمور الثياب "تقصيره وتطويله وارتداء الحجاب وغيره" وثقافة الشعور منها تطويل اللحية أم لا وهل ظهور شعر المرأه من خارج الطرحة أو الحجاب حرام أم لا، وذلك أحدث عوارا للمسلمين.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقاءة بالإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة المصرية الأولى، أن الرسول وضع قاعدة ترد على ذلك وقال: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم".

وعن سؤال أحد المشاهدين عن مدى حرمانية لبس الشورت القصير، قال: "عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما عن زواج المسيار فقد استُحدث وظهر فى غير مصر، وهو بدعة مستحدثة، أما زواج المتعة فهو خطر وضد كرامة المرأة".