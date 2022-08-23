أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو تردد سيدة على الشقق بحدائق الأهرام

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تردد إحدى السيدات على الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وتبين أنها قامت لاستجداء مساعدات مادية بادعاء تعطل سيارتها وانصرافها صحبة شخص آخر يقود سيارة ملاكي، وارتياب قاطني الشقق السكنية في أمرها .

باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية)، ومرافقها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وتم ضبطهما بالسيارة المشار إليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة للإنفاق على المواد المخدرة.