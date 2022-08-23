اليوم السابع
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أبرزها اللؤلؤ.. أهم 5 مجموعات سلعية تزين التبادل التجارى بين مصر والإمارات 22/21

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:00 ص
أبرزها اللؤلؤ.. أهم 5 مجموعات سلعية تزين التبادل التجارى بين مصر والإمارات 22/21 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين مصر والإمارات خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات لتسجل 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛

 

وتضمنت المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الإمارات بالربع الأول من عام 2022 كلا من:

1. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 29.4 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار.

2. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.


جهاز الإحصاء

استثمارات الإمارات بمصر

اخبار الاقتصاد



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