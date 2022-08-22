يونيسف تحذر من تأثير زلزال هايتي على تعليم 250 ألف طفل

كتبت : هند المغربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفوله " اليونيسف" قبل ثلاثة أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد ، من تأثير الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب هايتي بقوة 7.2 درجة ، حيث لا يتمكن أكثر من 250 ألف طفل من الوصول إلى المدارس الملائمة.

ووفق الأمم المتحدة " لا تزال عملية إعادة الإعمار ، التي تأخرت بسبب انعدام الأمن ونقص الأموال ، جارية وقد تستغرق سنوات حتى تكتمل من بين 1250 مدرسة دمرها الزلزال أو تضرر ، لم يتم إعادة بناء معظمها بعد.

ومن جانبه قال برونو مايس ، ممثل اليونيسف في هايتي: "المدارس أكثر من مجرد أماكن للتعلم ، فهي ملاذ آمن للأطفال الذين أصيبوا بصدمات نفسية من سلسلة متوالية من الأحداث: جائحة كوفيد-19 ، وزلزال بقوة 7.2 درجة ، وتفشي انعدام الأمن والفقر" مضيفا " لن يتمكن عدد كبير جدًا من الأطفال من الوصول إلى الخدمات التعليمية المناسبة في العام الدراسي المقبل ، أو تلقي خدمات الرعاية الصحية المناسبة ، أو شرب المياه الصالحة للشرب ، أو الحصول على فرصة عادلة للنمو والتطور إلى أقصى إمكاناتهم."

يذكر أنه منذ أيام ضرب زلزال هائل مقاطعات الجنوب ونيبس وجراند آنس ، مما أسفر عن مقتل 2200 شخص وإصابة 12200 آخرين. تم تدمير أو إتلاف 1250 مدرسة و 97 مرفقًا صحيًا و 55 شبكة مياه ، مما ترك أكثر من 340.000 طفل دون ظروف تعليمية مناسبة و 800.000 شخص دون الحصول على الرعاية الصحية أو مياه الشرب أو خدمات النظافة.