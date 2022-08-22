اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

يشمل 17 منشأة صناعية.. تفاصيل إنشاء محور شمال الأقصر الجديد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:00 ص
يشمل 17 منشأة صناعية.. تفاصيل إنشاء محور شمال الأقصر الجديد موقع العمل فى محور شمال الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس مصطفي الدالي مدير هيئة الطرق والكباري بمحافظة الأقصر، بأن محور شمال الأقصر الذي يتم إنشاؤه لربط الشرق بالغرب فى شمال المحافظة، يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكباري منها 10 كباري علوية، بالإضافة إلى عدد 4 كباري سطحية في منطقة تقاطع المحور مع ترعة أصفون.

وأضاف مدير هيئة الطرق والكباري بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من عدد 7 كباري من المنشآت الصناعية التى تقام على الكوبرة، ويجرى العمل حالياً فى الكوبرى العلوى الذى يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق فى منطقة شمال الأقصر بعرض 60 متراً ليربط بين الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحيه الشرقية.

فيما قال مدير مشروع محور شمال الأقصر النقيب مهندس محمد الصحصاح، إن خطة تنفيذ المحور والكباري التي يتم إنشاؤها وهي 10 كباري علوية و4 كباري سطحية، فالكباري العلوية هي:- (كوبري تقاطع قنا – القصير، وكوبري البني وكوبري يسى – وكوبري الكرنك - وكوبري نجع الـ 600 - وكوبري السكة الحديد - وكوبري العوايدة - وكوبري - وكوبري نجع الحمادين - وكوبري الزينية شرق النيل - وكوبري النيل ومقسم 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي)، أما الكباري السطحية فهي:- (كوبري ترعة الكلابية - وكوبري جنابية الكرنك الغربية - وكوبريان للربط مع الطريق الزراعي الغربي بأصفون).

وأضاف مدير المشروع، أنه يتم تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات، منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة هم مشروع 5 بربخ سيول، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية وتغطية ترعة جودة، وتغطية مصرف الحبيل وتغطية جنابية الكرنك الشرقية، حيث إن المحور يُعد نقلة كبيرة فى مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد، حيث يتم التنسيق الكامل بين أكثر من 16 جهة ممثلة فيما يلي:- (سكك حديد مصر، والموارد المائية والرى، وحماية النيل والصرف الزراعى، والزراعة، والداخلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وشركة غاز مصر، ومصنع سكر قوص، والتنمية الأثرية، والمساحة والاملاك والآثار، والإدارة الهندسية بمراكز ومدن الأقصر والزينية والقرنة).

الجدير بالذكر أن المحور يبلغ طوله نحو 20 كليو مترا بعرض يقارب الـ 30 مترا و6 حارات مرورية في الاتجاهين، ويأتي تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة فى ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد.

 

أحد كبارى تم انشاؤها على محور شمال الأقصر
أحد كبارى تم انشاؤها على محور شمال الأقصر

 

الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري
الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري

 

موقع العمل فى محور شمال الأقصر
موقع العمل فى محور شمال الأقصر

 


الاقصر

محور شمال الاقصر

اخبار اليوم

مشروعات قومية بالاقصر

اخبار الاقصر

مشروع محور شمال الاقصر

اخبار المحافظات

مشروع قومى جديد بالاقصر

كبارى محور شمال الأقصر



الموضوعات المتعلقة

ورونا الهمة يا رجالة.. محور شمال الأقصر يزين نهر النيل

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 م

"محور شمال الأقصر" يضع مدينة الزينية على الخارطة السياحية.. تكلفة تنفيذه 2 مليار جنيه.. يضم كباري وأنفاق و17 منشأة خرسانية.. والمدينة ستكون البداية والنهاية للرحلات السياحية القادمة من البحر الأحمر.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:00 م

محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة مشروع محور شمال الأقصر وتزيين المسار السياحي

السبت، 06 أغسطس 2022 06:51 م

استرداد أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال شمال الأقصر.. صور

الخميس، 21 يوليه 2022 11:59 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة