وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد العمل بالإدارات الصحية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالإدارة الصحية بحى أول بمدينة الإسماعيلية، رافقه خلالها الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ودكتوره هويدا مرسي مدير إداره الإسماعيلية الصحية وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

ووجه "حطب" بضروره الحرص على جوده الخدمات المقدمة للمواطنين ووعد بدعم الإداره بكافة الإمكانيات وتوفير أى احتياجات مطلوبة لتقديم أفضل خدمه ممكنه، كما شدد على البدء فى رفع كفاءه المبنى واستكمال أعمال التطوير، وذلك بالتعاون مع المهندس أمير عبدالله رئيس حى أول برفع الاشغالات وتجميل المسطحات الخضراء المحيطة وتطوير الصرف الصحى، وعمل إعادة صيانة للإنارة الخارجية، وتجديد واجهة مبنى الإداره الصحيه ة

وأوضح "حطب" أنه سيتم المرور على جميع الإدارات والمكاتب الصحية ومراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة تباعا وذلك فى اطار أعمال الإنشاء والتطوير ورفع كفاءه المنشأت الطبية.

على جانب آخر، أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة، إغلاق 7 منشآت طبية خاصة بـمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.

مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.

ولفت "حطب" إلى أن إدارة العلاج الحر شنت حمله امس تم خلالها المرور على 8 منشأت طبية خاصة ، تنوعت بين مركز وعياده للنساء والتوليد، مركز للأسنان، ومركز جراحات وعيادات تخصصيه قلب وصدر، حميات وأطفال ومعمل تحاليل، حيث اسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لعدد 7 منشآت مخالفه لعدم وجود ترخيص مكانى ولمخالفتها لاشتراطات الجوده ومكافحة العدوى.

كما تم تحريز بعض الأدوية منتهيه الصلاحيه بعدد 2 منشاة للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.

وأشار "حطب" إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص بالتنسيق مع دكتوره ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير إداره التفتيش الصيدلى، الدكتورة هبه طه مدير إداره العلاج الحر، والدكتور أسامه العدوى مدير إداره الحميات بمديرية الصحة بالإسماعيلية وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية يتفقد العمل بالادارات



وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية يتفقد العمل بالادارات